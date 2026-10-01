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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный

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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250992
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматическая регулировка напряжения, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360х146х164 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежное и стабильное электропитание, обеспечивая защиту ваших электронных устройств от сбоев и перенапряжений. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит для использования в офисах и домах, где требуется надёжность в энергообеспечении. Основные характеристики Powercom включают в себя активную мощность 615 Вт и полную мощность 1025 В·А, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств даже при перебоях в электросети. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя гибкость и удобство в подключении различных приборов. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную охрану ваших данных и связи. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует возможные перерывы в энергетическом снабжении. С форм-фактором Tower и весом 8,4 кг, устройство удобно в установке и размещении. Powercom использует модифицированную синусоиду для формы напряжения, обеспечивая совместимость с большинством офисной техники и электроники. При полной нагрузке устройство может поддерживать питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники энергии. Этот однофазный ИБП от Powercom является отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных энергетических сбоев, обеспечивая надежность и спокойствие в вашей работе и повседневной жизни.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматическая регулировка напряжения, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360х146х164 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежное и стабильное электропитание, обеспечивая защиту ваших электронных устройств от сбоев и перенапряжений. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит для использования в офисах и домах, где требуется надёжность в энергообеспечении. Основные характеристики Powercom включают в себя активную мощность 615 Вт и полную мощность 1025 В·А, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств даже при перебоях в электросети. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя гибкость и удобство в подключении различных приборов. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную охрану ваших данных и связи. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует возможные перерывы в энергетическом снабжении. С форм-фактором Tower и весом 8,4 кг, устройство удобно в установке и размещении. Powercom использует модифицированную синусоиду для формы напряжения, обеспечивая совместимость с большинством офисной техники и электроники. При полной нагрузке устройство может поддерживать питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники энергии. Этот однофазный ИБП от Powercom является отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных энергетических сбоев, обеспечивая надежность и спокойствие в вашей работе и повседневной жизни.
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Отзывы


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