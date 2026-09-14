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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт

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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729896
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х15
Вес, кг.
4.56

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания. Эта модель сочетает в себе современные технологии и высокую эффективность работы.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 600 600ВА/350Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Развернуть
Общее количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания. Эта модель сочетает в себе современные технологии и высокую эффективность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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