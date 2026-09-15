Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает высокую степень безопасности благодаря ряду продуманных характеристик. Активная мощность устройства составляет 450 Вт с полной мощностью 750 В·А, что позволяет поддерживать работоспособность подключенной техники даже в случае отключения электроэнергии. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии гарантирует защиту ваших данных от внезапных скачков напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для офисной и домашней техники. ИБП оснащен восьмью розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это позволяет подключить сразу несколько устройств и быть уверенным в их безотказной работе. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенной техники. Вес устройства составляет всего 7,4 кг, что позволяет легко разместить его в необходимом месте. Быстрое время переключения на батарею в 4 миллисекунды минимизирует вероятность перерыва в работе подключенных устройств, обеспечивая практически мгновенный переход на резервное питание. Powercom использует тип напряжения с модифицированной синусоидой, а количество фаз ограничено одной. Эти характеристики делают данный ИБП оптимальным выбором для большинства стандартных устройств. Выбирайте Powercom, чтобы обеспечить надежную защиту вашей техники и бесперебойную работу в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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