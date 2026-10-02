ИБП Powercom WOW-1000 U
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom WOW-1000 U
Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное устройство, которое обеспечивает защиту вашего оборудования от перепадов напряжения и отключений электричества. С активной мощностью в 500 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, этот ИБП является отличным выбором для защиты компьютеров и другой электроники. Powercom предлагает множество полезных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для домашнего офиса или бизнес-среды. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи и одной дополнительной розеткой, обеспечивая достаточное количество подключений для ваших устройств. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию при сбоях в электросети. Изоляция от скачков напряжения достигается благодаря способности поглощать импульсы до 920 Дж. ИБП Powercom имеет форм-фактор Tower и оснащен модифицированной синусоидальной формой напряжения. С весом всего 3,7 кг, он отличается компактностью и удобством размещения. Это устройство, работающее от одной фазы, является идеальным выбором для тех, кто нуждается в эффективной и надежной защите своей техники.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
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