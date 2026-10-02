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ИБП Powercom WOW-1000 U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom WOW-1000 U

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom WOW-1000 U - фото 1
  • ИБП Powercom WOW-1000 U - фото 2
  • ИБП Powercom WOW-1000 U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 410 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom WOW-1000 U
10 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х16
Вес, кг.
5.5

Описание товара ИБП Powercom WOW-1000 U

Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное устройство, которое обеспечивает защиту вашего оборудования от перепадов напряжения и отключений электричества. С активной мощностью в 500 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, этот ИБП является отличным выбором для защиты компьютеров и другой электроники. Powercom предлагает множество полезных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для домашнего офиса или бизнес-среды. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи и одной дополнительной розеткой, обеспечивая достаточное количество подключений для ваших устройств. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию при сбоях в электросети. Изоляция от скачков напряжения достигается благодаря способности поглощать импульсы до 920 Дж. ИБП Powercom имеет форм-фактор Tower и оснащен модифицированной синусоидальной формой напряжения. С весом всего 3,7 кг, он отличается компактностью и удобством размещения. Это устройство, работающее от одной фазы, является идеальным выбором для тех, кто нуждается в эффективной и надежной защите своей техники.



Теги товара: 1000VA, 500 Вт

Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW-1000 U




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное устройство, которое обеспечивает защиту вашего оборудования от перепадов напряжения и отключений электричества. С активной мощностью в 500 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, этот ИБП является отличным выбором для защиты компьютеров и другой электроники. Powercom предлагает множество полезных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для домашнего офиса или бизнес-среды. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи и одной дополнительной розеткой, обеспечивая достаточное количество подключений для ваших устройств. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию при сбоях в электросети. Изоляция от скачков напряжения достигается благодаря способности поглощать импульсы до 920 Дж. ИБП Powercom имеет форм-фактор Tower и оснащен модифицированной синусоидальной формой напряжения. С весом всего 3,7 кг, он отличается компактностью и удобством размещения. Это устройство, работающее от одной фазы, является идеальным выбором для тех, кто нуждается в эффективной и надежной защите своей техники.


Теги товара: 1000VA, 500 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom WOW-1000 U - стоимость товара 10410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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