ИБП Powercom WOW-850U
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom WOW-850U
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весит 3,6 кг и предлагает активную мощность 425 Вт, а полная мощность составляет 850 ВА, что делает её идеальным выбором для домашнего использования и малых офисов. ИБП Powercom оснащен модифицированной синусоидой и резервным (оффлайн) типом, что гарантирует быструю и эффективную защиту подключенных устройств. В случае отключения электричества устройство переключается на работу от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск потери данных и выхода из строя электроники. Устройство имеет четыре розетки, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключить несколько важных приборов одновременно. ИБП также оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную безопасность и надежность. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и нежелательных импульсов. Современный дизайн в форм-факторе Tower позволяет устройству быть не только функциональным, но и эстетически приятным элементом вашего рабочего пространства. ИБП Powercom — это оптимальное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроэнергии, обеспечивающее стабильную работу и безопасность ваших данных.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором
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