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ИБП Powercom WOW-850U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom WOW-850U

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ИБП Powercom WOW-850U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom WOW-850U - фото 1
  • ИБП Powercom WOW-850U - фото 2
  • ИБП Powercom WOW-850U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55709
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х16
Вес, кг.
4.35

Описание товара ИБП Powercom WOW-850U

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весит 3,6 кг и предлагает активную мощность 425 Вт, а полная мощность составляет 850 ВА, что делает её идеальным выбором для домашнего использования и малых офисов. ИБП Powercom оснащен модифицированной синусоидой и резервным (оффлайн) типом, что гарантирует быструю и эффективную защиту подключенных устройств. В случае отключения электричества устройство переключается на работу от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск потери данных и выхода из строя электроники. Устройство имеет четыре розетки, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключить несколько важных приборов одновременно. ИБП также оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную безопасность и надежность. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и нежелательных импульсов. Современный дизайн в форм-факторе Tower позволяет устройству быть не только функциональным, но и эстетически приятным элементом вашего рабочего пространства. ИБП Powercom — это оптимальное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроэнергии, обеспечивающее стабильную работу и безопасность ваших данных.

Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW-850U




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весит 3,6 кг и предлагает активную мощность 425 Вт, а полная мощность составляет 850 ВА, что делает её идеальным выбором для домашнего использования и малых офисов. ИБП Powercom оснащен модифицированной синусоидой и резервным (оффлайн) типом, что гарантирует быструю и эффективную защиту подключенных устройств. В случае отключения электричества устройство переключается на работу от батареи всего за 4 мс, минимизируя риск потери данных и выхода из строя электроники. Устройство имеет четыре розетки, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключить несколько важных приборов одновременно. ИБП также оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную безопасность и надежность. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и нежелательных импульсов. Современный дизайн в форм-факторе Tower позволяет устройству быть не только функциональным, но и эстетически приятным элементом вашего рабочего пространства. ИБП Powercom — это оптимальное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроэнергии, обеспечивающее стабильную работу и безопасность ваших данных.
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Отзывы


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