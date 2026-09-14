ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Этот ИБП весит 4,1 кг и имеет активную мощность 480 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств в критические моменты. Полная мощность устройства составляет 800 В·А, обеспечивая достаточный резерв для временного питания. Среди ключевых характеристик этого источника — наличие модифицированной синусоидальной формы напряжения и резервной (оффлайн) топологии, что делает его идеальным выбором для домашнего и офисного использования. Ippon предлагает 6 розеток, из которых 4 работают от батареи, обеспечивая гибкость в подключении вашого оборудования. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети добавляет дополнительный уровень безопасности, предотвращая поломки из-за скачков напряжения и других сбоев в сети. Минимальное входное напряжение составляет 180 В, что позволяет устройству стабильно функционировать даже при нестабильной сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает временное питание и возможность безопасного завершения работы на подключенных устройствах. ИБП Ippon выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для установки в любом помещении. Это устройство предназначено для работы в однофазных электрических системах, предлагая простоту и эффективность в защите вашей аппаратуры.
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