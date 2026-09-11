ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 525 В·А и активной мощностью 315 Вт, что делает его идеальным решением для защиты компьютеров и периферийных устройств в офисе или дома. С весом 5,8 кг и форм-фактором Tower, данный ИБП Powercom удобно устанавливается в любом помещении. Он оснащен пятью розетками, три из которых поддерживают питание от батареи, что гарантирует непрерывное питание в случае аварийного отключения электроэнергии. ИБП Powercom также предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, что снижает риск повреждения оборудования от внезапных перепадов напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. С переключением на батарею всего за 4 мс и временем работы при полной нагрузке до 13 минут, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критические моменты. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, что делает данную модель идеальным решением для защиты вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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