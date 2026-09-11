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ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный

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ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 3
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 4
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 5
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 6
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 7
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
13
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 4
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 5
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 6
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 7
  • ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68231
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
13
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х20
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 525 В·А и активной мощностью 315 Вт, что делает его идеальным решением для защиты компьютеров и периферийных устройств в офисе или дома. С весом 5,8 кг и форм-фактором Tower, данный ИБП Powercom удобно устанавливается в любом помещении. Он оснащен пятью розетками, три из которых поддерживают питание от батареи, что гарантирует непрерывное питание в случае аварийного отключения электроэнергии. ИБП Powercom также предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, что снижает риск повреждения оборудования от внезапных перепадов напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. С переключением на батарею всего за 4 мс и временем работы при полной нагрузке до 13 минут, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критические моменты. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, что делает данную модель идеальным решением для защиты вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
13
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 525 В·А и активной мощностью 315 Вт, что делает его идеальным решением для защиты компьютеров и периферийных устройств в офисе или дома. С весом 5,8 кг и форм-фактором Tower, данный ИБП Powercom удобно устанавливается в любом помещении. Он оснащен пятью розетками, три из которых поддерживают питание от батареи, что гарантирует непрерывное питание в случае аварийного отключения электроэнергии. ИБП Powercom также предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, что снижает риск повреждения оборудования от внезапных перепадов напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. С переключением на батарею всего за 4 мс и временем работы при полной нагрузке до 13 минут, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критические моменты. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, что делает данную модель идеальным решением для защиты вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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