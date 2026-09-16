ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроснабжения. Благодаря линейно-интерактивной топологии этот ИБП обеспечивает стабильную и безопасную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает модели с полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 1200 Вт, что делает их идеальными для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом интерьере, а современный дизайн подчеркнет ваш современный стиль. ИБП оснащены множеством защитных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает возможные сбои из-за перенапряжений в электросети. С этим устройством вы можете быть уверены в безопасности вашего оборудования даже при нестабильном электроснабжении. Одной из ключевых характеристик является время переключения на батарею всего 8 мс, что обеспечивает плавный переход без прерывания работы вашего оборудования. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для сохранения важных данных и завершения работы. Эксплуатация возможна в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. ExeGate весом 14,38 кг – это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства, обеспечивая надежную защиту для ваших электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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