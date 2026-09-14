ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285532RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285532RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель в форм-факторе Tower выполнена с использованием линейно-интерактивной технологии, что обеспечивает эффективность и стабильность работы в различных условиях. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является высокая активная мощность 1300 Вт, а полная мощность составляет 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для обеспечения непрерывного питания различного оборудования. ИБП поддерживает однофазное подключение, обеспечивая мощность с модифицированной синусоидой, которая подходит для множества устройств. Важным преимуществом является быстрое время переключения на батарею — всего 6 миллисекунд, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе подключённых устройств. При полной нагрузке устройство может обеспечивать питание в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы при исчезновении электропитания. ИБП ExeGate отличается широким диапазоном входного напряжения от 140 В до 300 В, что позволяет ему работать в различных условиях электросети. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрены четыре розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает удобство подключения различных потребителей питания. Эти характеристики делают ИБП ExeGate превосходным выбором для обеспечения защиты вашей электроники и компьютерной техники от перебоев в электросети, гарантируя стабильность и безопасность вашей работы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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