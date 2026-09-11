Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, отличающаяся линейно-интерактивной топологией, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже при изменениях напряжения в сети. Основные характеристики этой модели включают: - Вес: 5,8 кг - Полная мощность: 525 В·А - Активная мощность: 315 Вт - Форм-фактор: Tower - Количество розеток с питанием от батареи: 3 - Общее количество розеток: 5 ИБП Powercom способен быстро переключаться на батарею всего за 4 мс, что исключает вероятность отключения питания для подключенных устройств при внезапных перебоях в сети. Диапазон входных напряжений работы устройства составляет от 165 В до 275 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Для обеспечения дополнительной безопасности, ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от возможных перенапряжений в коммуникационных линиях. Защита от импульсных помех с максимальной поглощаемой энергией 460 Дж добавляет уровень надежности и устойчивости к резким изменениям в электросети. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашего оборудования, обеспечивая стабильную работу всех подключенных устройств в случае нестабильности сети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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