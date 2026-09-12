Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 360Вт 600ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
4.8
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 360Вт 600ВА черный
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 360Вт 600ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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