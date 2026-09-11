Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539802
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, кг.
5.6
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000
Источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 1000 мощностью 1000ВА/600Вт серии Brick с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашей электронной техники. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП. Защиты телефона, модема и сети RJ11 / RJ45. Три розетки сетевого фильтра и три выходные розетки ИБП типа Shuko.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 1000 мощностью 1000ВА/600Вт серии Brick с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашей электронной техники. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП. Защиты телефона, модема и сети RJ11 / RJ45. Три розетки сетевого фильтра и три выходные розетки ИБП типа Shuko.
Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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