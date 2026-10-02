ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom – это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Представленный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его универсальность и производительность. Одной из важных характеристик этих ИБП является их линейно-интерактивный тип, который позволяет эффективно регулировать напряжение и обеспечивать стабильное питание подключенных устройств. Активная мощность составляет 600 Вт, что позволяет поддерживать работу множества устройств, а полная мощность 1000 В·А делает его идеальным решением для среднего бизнеса и домашних условий. ИБП Powercom оснащены тремя розетками с питанием от батареи типа EURO (CEE 7), что обеспечивает защиту самых важных устройств в случае отключения электроэнергии. Все три розетки одновременно обеспечивают возможность подключения и защищают от перенапряжений, позволяя поддерживать работу критически важных систем. Форм-фактор Tower и компактный вес в 4,5 кг делают эти ИБП легкими в установке и размещении даже в условиях ограниченного пространства. Это устройство рассчитано на однофазное питание с минимально допустимым входным напряжением 165 В, что делает его надежным партнером в условиях нестабильного электроснабжения. Особое внимание уделено скорости переключения на батарейное питание – всего 2 мс, что минимизирует вероятность потери данных при внезапных сбоях электроэнергии. Однако стоит упомянуть, что при полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что требует дополнительного решения для продолжительной работы. ИБП Powercom выдают модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Бренд Powercom подтверждает свое качество надежностью и долговечностью предлагаемых решений. Этот источник бесперебойного питания станет отличным помощником, обеспечивая защиту ваших электронных устройств и стабильность их работы в самые критические моменты.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА чер...
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитИБП CyberPower UT1100EG
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Kirpich 650 360Вт 650ВА че...
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB (EX292...
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB