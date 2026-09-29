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Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG

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Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256981
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х12
Вес, кг.
6

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG

Источники бесперебойного питания CyberPower — это надежное и продуманное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом в 6,9 кг и активной мощностью 630 Вт обеспечивает уверенное функционирование ваших систем в экстремальных условиях, поддерживая нагрузку в 1050 В·А. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству эффективно справляться с провалами напряжения, а фирменный форм-фактор Tower делает ИБП удобным в установке и эксплуатации. CyberPower оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что гарантирует не только электрическую, но и информационную безопасность ваших устройств. Все 6 розеток, предоставленных устройством, получают питание от батареи, обеспечивая стабильную работу подключенной техники даже в случае полного отключения электроэнергии. ИБП имеет высокую скорость переключения на батарею всего за 4 мс, что делает его почти незаметным для подключенного оборудования, и используется модифицированная синусоида, что хорошо подходит для большинства бытовых и офисных приборов. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, позволяя безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower — это надежное и продуманное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом в 6,9 кг и активной мощностью 630 Вт обеспечивает уверенное функционирование ваших систем в экстремальных условиях, поддерживая нагрузку в 1050 В·А. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству эффективно справляться с провалами напряжения, а фирменный форм-фактор Tower делает ИБП удобным в установке и эксплуатации. CyberPower оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что гарантирует не только электрическую, но и информационную безопасность ваших устройств. Все 6 розеток, предоставленных устройством, получают питание от батареи, обеспечивая стабильную работу подключенной техники даже в случае полного отключения электроэнергии. ИБП имеет высокую скорость переключения на батарею всего за 4 мс, что делает его почти незаметным для подключенного оборудования, и используется модифицированная синусоида, что хорошо подходит для большинства бытовых и офисных приборов. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, позволяя безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Отзывы


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