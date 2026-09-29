Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
Источники бесперебойного питания CyberPower — это надежное и продуманное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом в 6,9 кг и активной мощностью 630 Вт обеспечивает уверенное функционирование ваших систем в экстремальных условиях, поддерживая нагрузку в 1050 В·А. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству эффективно справляться с провалами напряжения, а фирменный форм-фактор Tower делает ИБП удобным в установке и эксплуатации. CyberPower оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что гарантирует не только электрическую, но и информационную безопасность ваших устройств. Все 6 розеток, предоставленных устройством, получают питание от батареи, обеспечивая стабильную работу подключенной техники даже в случае полного отключения электроэнергии. ИБП имеет высокую скорость переключения на батарею всего за 4 мс, что делает его почти незаметным для подключенного оборудования, и используется модифицированная синусоида, что хорошо подходит для большинства бытовых и офисных приборов. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, позволяя безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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