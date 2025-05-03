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ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black

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ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 
Начислим 407 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
8 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.73

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black

Источники бесперебойного питания Ippon обеспечивают надежную защиту электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower и весом 5,35 кг станет отличным выбором для дома или малого офиса. Благодаря активной мощности в 600 Вт и полной мощности в 1050 В·А, устройство уверенно поддержит питание подключенной техники в течение коротких перебоев. ИБП имеет 3 розетки, питающиеся от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов, требующих защиты. Однофазная модель с входным напряжением от 165 В и временем переключения на батарею всего за 4 мс обеспечивает стабильное поддержание работы подключенных устройств. При полной нагрузке источник может работать до 1 минуты, что обеспечивает достаточно времени для корректного завершения работы или перехода на альтернативные источники питания. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения на выходе и оснащено защитой локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, предлагая оптимальные решения для защиты от нестабильности электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно выполняет свои фенкции уже несколько месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо срабатывает при отключении света и когда свет включается тоже срабатывает ну ещё не пользовался при включённом компьютере когда выключали бы свет тогда допишу
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бесперебойник, рекомендую продавца и к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал на реальном отключении света в квартире. Аккумулятор продержался 3 минуты под нагрузкой ~32% (по данным ПО) до отключения системы (ПО само выбрало момент когда отключить). Нагрузка: два монитора и пк. Из сайта производителя : \"Время автономной работы при 30% нагрузке 9 мин\". Чую что-то не так.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает. Радостно. Xороший машинка спасать моя комп. А если серьезно, то купил для защиты ПК от кратковременных отключений электричества, что бывают в нашем районе раз-два в месяц. Комп и его два монитора теперь под надежной защитой, а у меня, тем временем, освободилось две розетки в сетевом фильтре. Особенно удобно, что у модели нормальные человеческие розетки, поскольку мои мониторы имеют блок питания прямо в штепселе – не пришлось покупать никаких переходников, все подключено чисто и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Аурика М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный товар , запах специфический , надеюсь со времени его не станет.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ИБП. Выбирал между разными вариантами, этот оказался оптимальным по соотношению цена/качество.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Продавец не боится за свой товар раз предлагает оформить отзыв через полгода после покупки. У нас частотвыключают свет. Бывает прямо на секунду, но она то и может быть решающей. И зимой прошлой сгорел газовый котел. Ученые горьким опытом компьютер подключили к бесперебойнику. Нареканий нет. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Алёна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не смогла оценить сам ипб, сначала на день задержали доставку, потом вообще привезли разбитый. Печалька
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы, заряд и перепады держит.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon обеспечивают надежную защиту электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower и весом 5,35 кг станет отличным выбором для дома или малого офиса. Благодаря активной мощности в 600 Вт и полной мощности в 1050 В·А, устройство уверенно поддержит питание подключенной техники в течение коротких перебоев. ИБП имеет 3 розетки, питающиеся от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов, требующих защиты. Однофазная модель с входным напряжением от 165 В и временем переключения на батарею всего за 4 мс обеспечивает стабильное поддержание работы подключенных устройств. При полной нагрузке источник может работать до 1 минуты, что обеспечивает достаточно времени для корректного завершения работы или перехода на альтернативные источники питания. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения на выходе и оснащено защитой локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, предлагая оптимальные решения для защиты от нестабильности электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно выполняет свои фенкции уже несколько месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо срабатывает при отключении света и когда свет включается тоже срабатывает ну ещё не пользовался при включённом компьютере когда выключали бы свет тогда допишу
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бесперебойник, рекомендую продавца и к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал на реальном отключении света в квартире. Аккумулятор продержался 3 минуты под нагрузкой ~32% (по данным ПО) до отключения системы (ПО само выбрало момент когда отключить). Нагрузка: два монитора и пк. Из сайта производителя : \"Время автономной работы при 30% нагрузке 9 мин\". Чую что-то не так.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает. Радостно. Xороший машинка спасать моя комп. А если серьезно, то купил для защиты ПК от кратковременных отключений электричества, что бывают в нашем районе раз-два в месяц. Комп и его два монитора теперь под надежной защитой, а у меня, тем временем, освободилось две розетки в сетевом фильтре. Особенно удобно, что у модели нормальные человеческие розетки, поскольку мои мониторы имеют блок питания прямо в штепселе – не пришлось покупать никаких переходников, все подключено чисто и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Аурика М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный товар , запах специфический , надеюсь со времени его не станет.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ИБП. Выбирал между разными вариантами, этот оказался оптимальным по соотношению цена/качество.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Продавец не боится за свой товар раз предлагает оформить отзыв через полгода после покупки. У нас частотвыключают свет. Бывает прямо на секунду, но она то и может быть решающей. И зимой прошлой сгорел газовый котел. Ученые горьким опытом компьютер подключили к бесперебойнику. Нареканий нет. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Алёна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не смогла оценить сам ипб, сначала на день задержали доставку, потом вообще привезли разбитый. Печалька
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы, заряд и перепады держит.


ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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