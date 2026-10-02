Top.Mail.Ru
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 1
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 2
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 3
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
8 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х14
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный

Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство для защиты ваших электронных приборов от перебоев в электроснабжении. С компактной формой Tower и весом 4,8 кг, этот линейно-интерактивный ИБП легко размещается в любом офисе или доме. Он обеспечивает полную мощность 650 В·А и активную мощность 360 Вт, что делает его идеальным для основного оборудования, такого как компьютеры или домашние серверы. Благодаря 2 розеткам, которые питаются от батареи, Ippon защищает ваши устройства от неожиданных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает автоматическое переключение на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя, что ваши устройства продолжат работу без перебоев. Также данная модель предлагает дополнительную защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, оберегая ваше коммуникационное оборудовании от скачков напряжения. Максимальное входное напряжение составляет 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Ippon использует модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Если вы ищете надежное и эффективное решение для защиты техники, источник бесперебойного питания Ippon будет отличным выбором.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство для защиты ваших электронных приборов от перебоев в электроснабжении. С компактной формой Tower и весом 4,8 кг, этот линейно-интерактивный ИБП легко размещается в любом офисе или доме. Он обеспечивает полную мощность 650 В·А и активную мощность 360 Вт, что делает его идеальным для основного оборудования, такого как компьютеры или домашние серверы. Благодаря 2 розеткам, которые питаются от батареи, Ippon защищает ваши устройства от неожиданных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает автоматическое переключение на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя, что ваши устройства продолжат работу без перебоев. Также данная модель предлагает дополнительную защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, оберегая ваше коммуникационное оборудовании от скачков напряжения. Максимальное входное напряжение составляет 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Ippon использует модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Если вы ищете надежное и эффективное решение для защиты техники, источник бесперебойного питания Ippon будет отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный - стоимость товара 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...