Описание товара ИБП CyberPower UT1100EG

Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Эта модель, сочетающая в себе мощность и функциональность, идеально подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Основные характеристики ИБП от CyberPower включают в себя полную мощность 1050 В·А и активную мощность 630 Вт, что обеспечивает эффективную работу подключенных устройств. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для всех ваших нужд. С топологией Линейно-интерактивный, этот ИБП адаптируется к изменениям напряжения в сети, обеспечивая стабильную работу оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания питания вашим устройствам. Среди дополнительных защитных функций — защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в узлах связи и ИТ-инфраструктуре. Устройство поддерживает форм-фактор Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки в серверных стойках или в вертикальном положении. ИБП от CyberPower обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что подходит для работы с большинством домашних и офисных приборов. При весе всего 6,9 кг он остается достаточно портативным для перемещения и установки в различных условиях. При полной нагрузке устройство способно работать 1 минуту, предоставляя ключевое время для безопасного завершения работы и сохранения важных данных. Поддержка одной фазы дополнительно упрощает использование и интеграцию в существующие системы электроснабжения. Выбрав источник бесперебойного питания от CyberPower, вы обеспечиваете своим устройствам надежную защиту и стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения.