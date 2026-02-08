Top.Mail.Ru
ИБП CyberPower UT1100EG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП CyberPower UT1100EG

20 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
ИБП CyberPower UT1100EG - фото 1
ИБП CyberPower UT1100EG - фото 2
ИБП CyberPower UT1100EG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП CyberPower UT1100EG - фото 1
  • ИБП CyberPower UT1100EG - фото 2
  • ИБП CyberPower UT1100EG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower UT1100EG
8 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х12
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП CyberPower UT1100EG

Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Эта модель, сочетающая в себе мощность и функциональность, идеально подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Основные характеристики ИБП от CyberPower включают в себя полную мощность 1050 В·А и активную мощность 630 Вт, что обеспечивает эффективную работу подключенных устройств. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для всех ваших нужд. С топологией Линейно-интерактивный, этот ИБП адаптируется к изменениям напряжения в сети, обеспечивая стабильную работу оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания питания вашим устройствам. Среди дополнительных защитных функций — защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в узлах связи и ИТ-инфраструктуре. Устройство поддерживает форм-фактор Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки в серверных стойках или в вертикальном положении. ИБП от CyberPower обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что подходит для работы с большинством домашних и офисных приборов. При весе всего 6,9 кг он остается достаточно портативным для перемещения и установки в различных условиях. При полной нагрузке устройство способно работать 1 минуту, предоставляя ключевое время для безопасного завершения работы и сохранения важных данных. Поддержка одной фазы дополнительно упрощает использование и интеграцию в существующие системы электроснабжения. Выбрав источник бесперебойного питания от CyberPower, вы обеспечиваете своим устройствам надежную защиту и стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1100EG

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Натлья П.

Достоинства:


Комментарий:
выдерживает перепады напряжения на компе, но вместе с принтером уже чувствуется перегруз
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Маргарита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, очень хорошо спасает от перепадов и отключения света.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Макарова Карина

Достоинства:


Комментарий:
хороший ИБП, ждала отключения чтоб посмотреть в работе.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
тимофей с.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бесперебойник в нагрузке 570 вт держит и не отключается ,но я слышу писк от него как от дросселей обмотка фольгой провода питания лишает проблему не полностью но становится тише , писк я слышу а мой брат нет возможно от человека зависит
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Dmitry L.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Приехал быстро, дата производства 12.2024, по серийному номеру совпадает. В ПО определяется как модель 1050, так и должно быть.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целости, тяжёлый, хорошо. После полной зарядки держал заряд 27 минут при нагрузке NAS + роутер (~80Вт) TrueNAS увидел, но если такой модели в списке упсов нет, можно выбрать любой Cyber Power с драйвером (usbhid-ups) Автовыключение NAS сработало
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ИБП за свою цену. Взял под резервное питание для видеонаблюдения.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
для аквариума - отлично. фильтр-насос и воздушную помпу держит очень долго
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо выглядет, хорошо работает, как-то даже тяжеловат для своего размера.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бесперебойник. Покупали в магазин. Проверенный временем
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП, с контролем и управлением через порт USB.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумный. Не пищит, не шумит в обычной работе. Когда пропадает электричество - ИБП издает три разных уровня звук, сигнализируя, что нет питания) . Офисный ПК: Ryzen 5 5600G, 16Gb, 2xSSD Samsung 980 Pro, моник Dell 24\" IPS FullFD держит ровно 38 мин в обычной работе. За такую стоимость вообще отлично. Могу смело рекомендовать для офиса. Для домашних крутых ПК нужно и соответственно смотреть другого уровня ИБП думаю. Пропадал свет на секунду. У соседа ПК выключился, у меня с данным ИБП все ок. Ещё думаешь о покупке ? Могу смело рекомендовать!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мой компьютер не потянул совсем. Нагрузку не держет и долгое переключение.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
630
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Эта модель, сочетающая в себе мощность и функциональность, идеально подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Основные характеристики ИБП от CyberPower включают в себя полную мощность 1050 В·А и активную мощность 630 Вт, что обеспечивает эффективную работу подключенных устройств. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для всех ваших нужд. С топологией Линейно-интерактивный, этот ИБП адаптируется к изменениям напряжения в сети, обеспечивая стабильную работу оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания питания вашим устройствам. Среди дополнительных защитных функций — защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в узлах связи и ИТ-инфраструктуре. Устройство поддерживает форм-фактор Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки в серверных стойках или в вертикальном положении. ИБП от CyberPower обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что подходит для работы с большинством домашних и офисных приборов. При весе всего 6,9 кг он остается достаточно портативным для перемещения и установки в различных условиях. При полной нагрузке устройство способно работать 1 минуту, предоставляя ключевое время для безопасного завершения работы и сохранения важных данных. Поддержка одной фазы дополнительно упрощает использование и интеграцию в существующие системы электроснабжения. Выбрав источник бесперебойного питания от CyberPower, вы обеспечиваете своим устройствам надежную защиту и стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Натлья П.

Достоинства:


Комментарий:
выдерживает перепады напряжения на компе, но вместе с принтером уже чувствуется перегруз
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Маргарита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, очень хорошо спасает от перепадов и отключения света.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Макарова Карина

Достоинства:


Комментарий:
хороший ИБП, ждала отключения чтоб посмотреть в работе.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
тимофей с.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бесперебойник в нагрузке 570 вт держит и не отключается ,но я слышу писк от него как от дросселей обмотка фольгой провода питания лишает проблему не полностью но становится тише , писк я слышу а мой брат нет возможно от человека зависит
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Dmitry L.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Приехал быстро, дата производства 12.2024, по серийному номеру совпадает. В ПО определяется как модель 1050, так и должно быть.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целости, тяжёлый, хорошо. После полной зарядки держал заряд 27 минут при нагрузке NAS + роутер (~80Вт) TrueNAS увидел, но если такой модели в списке упсов нет, можно выбрать любой Cyber Power с драйвером (usbhid-ups) Автовыключение NAS сработало
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ИБП за свою цену. Взял под резервное питание для видеонаблюдения.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
для аквариума - отлично. фильтр-насос и воздушную помпу держит очень долго
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо выглядет, хорошо работает, как-то даже тяжеловат для своего размера.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бесперебойник. Покупали в магазин. Проверенный временем
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП, с контролем и управлением через порт USB.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумный. Не пищит, не шумит в обычной работе. Когда пропадает электричество - ИБП издает три разных уровня звук, сигнализируя, что нет питания) . Офисный ПК: Ryzen 5 5600G, 16Gb, 2xSSD Samsung 980 Pro, моник Dell 24\" IPS FullFD держит ровно 38 мин в обычной работе. За такую стоимость вообще отлично. Могу смело рекомендовать для офиса. Для домашних крутых ПК нужно и соответственно смотреть другого уровня ИБП думаю. Пропадал свет на секунду. У соседа ПК выключился, у меня с данным ИБП все ок. Ещё думаешь о покупке ? Могу смело рекомендовать!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мой компьютер не потянул совсем. Нагрузку не держет и долгое переключение.


ИБП CyberPower UT1100EG - стоимость товара 8210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...