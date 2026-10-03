ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель Powercom весом 7,4 кг предлагает активную мощность 375 Вт и полную мощность 625 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание для ваших устройств при отключении электричества. Данный линейно-интерактивный ИБП оснащен пятью розетками, из которых три имеют питание от батареи. Это позволяет поддерживать работу наиболее критически важных устройств в случае внезапного отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает эффективную защиту вашего оборудования от скачков напряжения. ИБП Powercom также предлагает защиту телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашей техники и коммуникаций. Форм-фактор Rack/Tower позволяет установить устройство в стойку или использовать его как автономное напольное устройство, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего оборудования. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на потерю сетевого питания и минимизирует риск потери данных. Модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством бытовых и офисных устройств. ИБП Powercom — это идеальный выбор для надежной защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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