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ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
9 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х20
Вес, кг.
7.41

Описание товара ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель Powercom весом 7,4 кг предлагает активную мощность 375 Вт и полную мощность 625 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание для ваших устройств при отключении электричества. Данный линейно-интерактивный ИБП оснащен пятью розетками, из которых три имеют питание от батареи. Это позволяет поддерживать работу наиболее критически важных устройств в случае внезапного отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает эффективную защиту вашего оборудования от скачков напряжения. ИБП Powercom также предлагает защиту телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашей техники и коммуникаций. Форм-фактор Rack/Tower позволяет установить устройство в стойку или использовать его как автономное напольное устройство, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего оборудования. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на потерю сетевого питания и минимизирует риск потери данных. Модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством бытовых и офисных устройств. ИБП Powercom — это идеальный выбор для надежной защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель Powercom весом 7,4 кг предлагает активную мощность 375 Вт и полную мощность 625 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание для ваших устройств при отключении электричества. Данный линейно-интерактивный ИБП оснащен пятью розетками, из которых три имеют питание от батареи. Это позволяет поддерживать работу наиболее критически важных устройств в случае внезапного отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает эффективную защиту вашего оборудования от скачков напряжения. ИБП Powercom также предлагает защиту телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашей техники и коммуникаций. Форм-фактор Rack/Tower позволяет установить устройство в стойку или использовать его как автономное напольное устройство, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего оборудования. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на потерю сетевого питания и минимизирует риск потери данных. Модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством бытовых и офисных устройств. ИБП Powercom — это идеальный выбор для надежной защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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