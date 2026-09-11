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ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868)

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ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 1
ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 2
ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 3
ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 1
  • ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 2
  • ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 3
  • ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600567
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикаторы питания от батареи, работы от сети, зарядки
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х14
Вес, кг.
10.85

Описание товара ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868)

Источники бесперебойного питания Sven — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. Благодаря активной мощности 720 Вт и полной мощности 1000 В·А, ИБП Sven способен поддерживать работу подключенного оборудования до трех минут при полной нагрузке. Встроенные батареи обеспечат продолжение работы, предоставляя время для безопасного завершения работы или сохранения важных данных. Этот ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать до трех устройств. Защита локальной сети и телефонной линии гарантирует дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования, предотвращая риски повреждения из-за скачков напряжения и других сбоев. С быстродействием 6 мс при переключении на батарею, устройства, подключенные к ИБП Sven, не испытывают потерь в производительности. Минимальное входное напряжение составляет 175 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. ИБП Sven весит 8,7 кг и использует модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения, что подходяще для большинства бытовых и офисных приборов. Это надежный выбор для защиты вашей техники от непредвиденных сбоев в сети электропитания. Бренд Sven гарантирует качество и долговечность своей продукции.

Отзывы о товаре ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикаторы питания от батареи, работы от сети, зарядки
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Sven — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. Благодаря активной мощности 720 Вт и полной мощности 1000 В·А, ИБП Sven способен поддерживать работу подключенного оборудования до трех минут при полной нагрузке. Встроенные батареи обеспечат продолжение работы, предоставляя время для безопасного завершения работы или сохранения важных данных. Этот ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать до трех устройств. Защита локальной сети и телефонной линии гарантирует дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования, предотвращая риски повреждения из-за скачков напряжения и других сбоев. С быстродействием 6 мс при переключении на батарею, устройства, подключенные к ИБП Sven, не испытывают потерь в производительности. Минимальное входное напряжение составляет 175 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. ИБП Sven весит 8,7 кг и использует модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения, что подходяще для большинства бытовых и офисных приборов. Это надежный выбор для защиты вашей техники от непредвиденных сбоев в сети электропитания. Бренд Sven гарантирует качество и долговечность своей продукции.
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