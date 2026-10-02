Top.Mail.Ru
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411713
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от высоковольтных импульсов, от перегрузки
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
12.2

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS)

ИБП этой серии предназначены для использования в офисных, промышленных и производственных помещениях, имеют повышенную надежность и защиту за счет металлического корпуса. Серия SpecialPro Smart LLB отличается расширенными возможностями управления и контроля благодаря LCD дисплею. Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетеами (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от высоковольтных импульсов, от перегрузки
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
ИБП этой серии предназначены для использования в офисных, промышленных и производственных помещениях, имеют повышенную надежность и защиту за счет металлического корпуса. Серия SpecialPro Smart LLB отличается расширенными возможностями управления и контроля благодаря LCD дисплею. Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетеами (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...