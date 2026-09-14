Top.Mail.Ru
ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт - фото 1
ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт - фото 1
  • ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729901
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
20.2x9.3x29.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х14
Вес, кг.
5.84

Описание товара ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и характеризуется линейно-интерактивной топологией, благодаря которой обеспечивается стабильная работа подключенных устройств даже при нестабильном входном напряжении. Этот ИБП имеет полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, что делает его идеальным выбором для питания различной бытовой и офисной техники. Он способен работать в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 162 В до 290 В, что гарантирует его универсальность в применении. Особенностью данной модели является защита телефонной линии, которая минимизирует риск повреждения оборудования от скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств. При отключении электропитания ИБП автоматически переключается на батарейный режим за 6 мс, что предотвращает обрыв питания. Однако стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, поэтому устройство идеально подходит для кратковременной поддержки электроники и безопасного завершения работы. Среди дополнительных характеристик можно отметить вес в 4,9 кг, что позволяет легко перемещать ИБП при необходимости. Напряжение на выходе имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных приборов. ИБП "Связь Инжиниринг" — это сочетание эффективности, простоты использования и экономичности, что делает его отличным выбором для дома и офиса.

Отзывы о товаре ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
20.2x9.3x29.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и характеризуется линейно-интерактивной топологией, благодаря которой обеспечивается стабильная работа подключенных устройств даже при нестабильном входном напряжении. Этот ИБП имеет полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, что делает его идеальным выбором для питания различной бытовой и офисной техники. Он способен работать в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 162 В до 290 В, что гарантирует его универсальность в применении. Особенностью данной модели является защита телефонной линии, которая минимизирует риск повреждения оборудования от скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств. При отключении электропитания ИБП автоматически переключается на батарейный режим за 6 мс, что предотвращает обрыв питания. Однако стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, поэтому устройство идеально подходит для кратковременной поддержки электроники и безопасного завершения работы. Среди дополнительных характеристик можно отметить вес в 4,9 кг, что позволяет легко перемещать ИБП при необходимости. Напряжение на выходе имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных приборов. ИБП "Связь Инжиниринг" — это сочетание эффективности, простоты использования и экономичности, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...