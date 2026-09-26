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ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800

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ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 1
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 2
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 3
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 4
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 5
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 6
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 7
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 8
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 9
ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 1
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 2
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 3
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 4
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 5
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 6
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 7
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 8
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 9
  • ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 234108
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
два порта USB на лицевой панели для зарядки мобильных устройств
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х14
Вес, кг.
5.6

Описание товара ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании и электрических скачков. Данная модель весит 5,5 кг и обладает мощностью 480 Вт, обеспечивая надежную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Она подходит для широкого спектра применения благодаря своей активной мощности в 480 Вт и полной мощности в 800 В·А. Этот ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его отличным выбором для дома и офиса, где требуется дополнительная защита данных и подключений. Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи, что обеспечивает продолжительность работы подключенных устройств даже при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж и время переключения на батарею всего в 6 мс гарантируют надежную защиту от перепадов напряжения и электромагнитных импульсов. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают этот ИБП компактным и эффективным решением для пользователей с ограниченным пространством. С модифицированной синусоидой формы напряжения и поддержкой одной фазы этот ИБП от бренда Ippon создан для удовлетворения требований к резервному электропитанию и защите оборудования, что делает его надежным выбором в своем классе.

Отзывы о товаре ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
два порта USB на лицевой панели для зарядки мобильных устройств
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании и электрических скачков. Данная модель весит 5,5 кг и обладает мощностью 480 Вт, обеспечивая надежную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Она подходит для широкого спектра применения благодаря своей активной мощности в 480 Вт и полной мощности в 800 В·А. Этот ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его отличным выбором для дома и офиса, где требуется дополнительная защита данных и подключений. Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи, что обеспечивает продолжительность работы подключенных устройств даже при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж и время переключения на батарею всего в 6 мс гарантируют надежную защиту от перепадов напряжения и электромагнитных импульсов. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают этот ИБП компактным и эффективным решением для пользователей с ограниченным пространством. С модифицированной синусоидой формы напряжения и поддержкой одной фазы этот ИБП от бренда Ippon создан для удовлетворения требований к резервному электропитанию и защите оборудования, что делает его надежным выбором в своем классе.
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Отзывы


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