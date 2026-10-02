ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное оборудование для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает следующими техническими характеристиками: - Тип ИБП: Линейно-интерактивный, что обеспечивает дополнительную стабилизацию напряжения. - Полная мощность: 750 ВА, активная мощность: 450 Вт, что достаточно для питания основных бытовых или офисных устройств. - Количество фаз: одна, что подходит для стандартного домашнего или офисного использования. - Тип формы напряжения: модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с широким спектром оборудования. - Вес устройства: 7,4 кг, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. - Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 миллисекунды, что обеспечивает мгновенную защиту при сбоях в сети. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для критически важных устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 460 Дж, что позволяет защищать подключенные устройства от скачков напряжения. - Защита локальной сети и телефонной линии, обеспечивая безопасность цифровых и голосовых коммуникаций, предотвращая повреждения оборудования вследствие перепадов мощности. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП на полу, не занимая слишком много пространства. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель источников бесперебойного питания, предоставляющий надежную защиту вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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