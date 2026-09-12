Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высоким стандартом качества и функциональности, обеспечивая активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Это устройство оформлено в форм-факторе Tower, что обеспечивает устойчивость и компактность при размещении. ИБП использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет эффективно справляться с колебаниями напряжения в сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 В до 290 В, что делает устройство подходящим для условий нестабильного электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметные переходы для подключенного оборудования. Особенностью данной модели является возможность защиты локальной сети, что крайне важно для сохранения рабочих данных и стабильности интернет-соединения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, достаточная для большинства стандартных устройств. ИБП оснащается свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Устройство подключается к сети через розетки типа EURO (CEE 7), что является стандартом для большинства европейских стран. С весом всего 7,8 кг, этот ИБП от "Связь Инжиниринг" сочетает в себе мощность и удобство эксплуатации, обеспечивая надёжную защиту вашего оборудования в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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