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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702714
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х20
Вес, кг.
9.35

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высоким стандартом качества и функциональности, обеспечивая активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Это устройство оформлено в форм-факторе Tower, что обеспечивает устойчивость и компактность при размещении. ИБП использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет эффективно справляться с колебаниями напряжения в сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 В до 290 В, что делает устройство подходящим для условий нестабильного электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметные переходы для подключенного оборудования. Особенностью данной модели является возможность защиты локальной сети, что крайне важно для сохранения рабочих данных и стабильности интернет-соединения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, достаточная для большинства стандартных устройств. ИБП оснащается свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Устройство подключается к сети через розетки типа EURO (CEE 7), что является стандартом для большинства европейских стран. С весом всего 7,8 кг, этот ИБП от "Связь Инжиниринг" сочетает в себе мощность и удобство эксплуатации, обеспечивая надёжную защиту вашего оборудования в любой ситуации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высоким стандартом качества и функциональности, обеспечивая активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Это устройство оформлено в форм-факторе Tower, что обеспечивает устойчивость и компактность при размещении. ИБП использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет эффективно справляться с колебаниями напряжения в сети. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 В до 290 В, что делает устройство подходящим для условий нестабильного электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметные переходы для подключенного оборудования. Особенностью данной модели является возможность защиты локальной сети, что крайне важно для сохранения рабочих данных и стабильности интернет-соединения. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, достаточная для большинства стандартных устройств. ИБП оснащается свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Устройство подключается к сети через розетки типа EURO (CEE 7), что является стандартом для большинства европейских стран. С весом всего 7,8 кг, этот ИБП от "Связь Инжиниринг" сочетает в себе мощность и удобство эксплуатации, обеспечивая надёжную защиту вашего оборудования в любой ситуации.
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.6-11/ЛИ Schuko 600Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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