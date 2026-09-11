ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и неожиданных отключений электроэнергии. Модель с активной мощностью 320 Вт и полной мощностью 550 В·А обеспечивает надежную работу с использованием линейно-интерактивной технологии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в различных условиях. При весе всего 6,8 кг, он легко интегрируется в рабочую среду, не занимая много места. Устройство оснащено восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. ИБП обеспечивает защиту телефонной линии, что является важным аспектом для офисных и домашних сетей. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что эффективно минимизирует риск повреждения подключённого оборудования из-за импульсных помех. Среди ключевых характеристик данного устройства — время переключения на батарею в 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование в случае сбоя питания. При полной нагрузке ИБП способен работать около 5 минут, предоставляя достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы. Модель характеризуется использованием модифицированной синусоиды для формирования напряжения, обеспечивая стабильность работы подключенных устройств. Источник бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для защиты вашего оборудования от непредвиденных сбоев в электросети, поддерживая работу вашего бизнеса или домашнего офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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