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ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI)

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ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 4
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 5
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 6
ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 4
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 5
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539630
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х14
Вес, кг.
5.8

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представлен в форм-факторе Tower и отличается компактностью и высокой эффективностью. Вес устройства составляет 5,3 кг, что делает его достаточно удобным для перемещения и установки в нужное место. Активная мощность источника составляет 480 Вт, а полная мощность – 800 В·А, что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. Для удобства пользователей предусмотрено шесть розеток, обеспечивающих подключение различного оборудования. ИБП Бастион работает с одной фазой и использует модифицированную синусоиду для стабилизации выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроэнергии. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для безопасного завершения работы или включения резервных систем. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что делает ИБП Бастион подходящим вариантом для использования в местах с нестабильным напряжением. Источник использует свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие надежный и длительный цикл работы. Бренд Бастион славится качеством и надежностью своей продукции, предлагая пользовательские решения для защиты вашего оборудования от системных сбоев и аварий.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI)




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представлен в форм-факторе Tower и отличается компактностью и высокой эффективностью. Вес устройства составляет 5,3 кг, что делает его достаточно удобным для перемещения и установки в нужное место. Активная мощность источника составляет 480 Вт, а полная мощность – 800 В·А, что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. Для удобства пользователей предусмотрено шесть розеток, обеспечивающих подключение различного оборудования. ИБП Бастион работает с одной фазой и использует модифицированную синусоиду для стабилизации выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроэнергии. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для безопасного завершения работы или включения резервных систем. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что делает ИБП Бастион подходящим вариантом для использования в местах с нестабильным напряжением. Источник использует свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие надежный и длительный цикл работы. Бренд Бастион славится качеством и надежностью своей продукции, предлагая пользовательские решения для защиты вашего оборудования от системных сбоев и аварий.
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