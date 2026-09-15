ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI)
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 800 AI black (SKAT-UPS 800 AI)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представлен в форм-факторе Tower и отличается компактностью и высокой эффективностью. Вес устройства составляет 5,3 кг, что делает его достаточно удобным для перемещения и установки в нужное место. Активная мощность источника составляет 480 Вт, а полная мощность – 800 В·А, что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. Для удобства пользователей предусмотрено шесть розеток, обеспечивающих подключение различного оборудования. ИБП Бастион работает с одной фазой и использует модифицированную синусоиду для стабилизации выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроэнергии. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для безопасного завершения работы или включения резервных систем. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что делает ИБП Бастион подходящим вариантом для использования в местах с нестабильным напряжением. Источник использует свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие надежный и длительный цикл работы. Бренд Бастион славится качеством и надежностью своей продукции, предлагая пользовательские решения для защиты вашего оборудования от системных сбоев и аварий.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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