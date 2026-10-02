ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
многоразовый автоматический предохранитель, встроенный стабилизатор напряжения
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
52х40х22
Вес, кг.
14.82
Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U)
ИБП Systeme Electric Smart подходит для использования в серверных, телекоммуникационных центрах, предприятий, которым необходимо защитить сетевое оборудование – магазинов розничной торговли, малого и среднего бизнеса.
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Теги товара: 1000VA
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
многоразовый автоматический предохранитель, встроенный стабилизатор напряжения
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
ИБП Systeme Electric Smart подходит для использования в серверных, телекоммуникационных центрах, предприятий, которым необходимо защитить сетевое оборудование – магазинов розничной торговли, малого и среднего бизнеса.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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