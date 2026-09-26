ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств и сетевого оборудования. Эта модель обладает весом 22,1 кг и обеспечивает активную мощность 1800 Вт с полной мощностью в 3000 В·А. ИБП Powercom оснащен шестью розетками с питанием от встроенной батареи, что позволяет подключать и защищать важные устройства. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от неожиданных скачков напряжения и импульсов. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что помогает эффективно справляться с электрическими выбросами. Сформированный по принципу Tower, этот линейно-интерактивный ИБП работает в однoфазном режиме и использует модифицированную синусоиду для преобразования напряжения. Это делает его идеальным выбором для использования в офисах или домашних условиях, где важно сохранить бесперебойную работу оборудования. С быстродействием в 4 мс, этот ИБП обеспечит минимальное время переключения на батарейное питание, защищая ваши устройства даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью в сфере источников бесперебойного питания, предлагая оптимальную защиту для ваших ценных устройств и данных.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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