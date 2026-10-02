ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 16,8 кг и обеспечивает активную мощность в 900 Вт, что делает её идеальной для широкого спектра применения, от домашних нужд до офисных серверных помещений. ИБП оснащён всем необходимым для защиты подключённого оборудования: поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно ценно для офисов и домашних сетей, требующих стабильного подключения. Устройство имеет 8 розеток, все из которых питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип устройства с чистой синусоидальной формой выходного напряжения делает его совместимым с наиболее чувствительными устройствами, в том числе медицинским и серверным оборудованием. Мы предлагаем этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower, который обеспечивает гибкость размещения как в стоечных, так и в напольных установках. Устройство поддерживает одну фазу и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск отключения подключённых устройств в случае перебоя с питанием. ИБП Powercom гарантирует, что ваши устройства будут надёжно защищены и смогут продолжать работу без сбоев, даже при нестабильностях в электропитании.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, со стабилизатором, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 710 руб.8678 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232....
-
В наличииЦена 35 280 руб.8820 руб. в СплитИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)
-
В наличииЦена 35 640 руб.8910 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800В...
-
В наличииЦена 36 730 руб.9183 руб. в СплитИБП PowerMan Online 2000 (6120490)
-
В наличииЦена 37 000 руб.9250 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)
-
В наличииЦена 37 380 руб.9345 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитPowercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower
-
В наличииЦена 38 380 руб.9595 руб. в СплитИБП Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000W (АПСМ.435241.020-01)
-
В наличииЦена 38 400 руб.9600 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
-
В наличииЦена 39 680 руб.9920 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
-
В наличииЦена 39 790 руб.9948 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000...
-
В наличииЦена 40 210 руб.10053 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт ...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, со стабилизатором, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD