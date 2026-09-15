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ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033)

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ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 1
ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 2
ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 3
ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 4
ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
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  • ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 4
  • ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666913
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х31
Вес, кг.
22

Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и снижения качества электроэнергии. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в башенном положении, в зависимости от ваших нужд. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от электроэнергетических сбоев, гарантируя подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для чувствительного оборудования. Активная мощность этой модели составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное питание для множества устройств. ИБП поддерживает однофазное подключение и оснащен системой защиты локальной сети, что делает его полезным для сетевых устройств. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 285 В, что обеспечивает гибкость и надежность работы в широком диапазоне условий. В случае полной нагрузки устройство способно работать на протяжении 2 минут, давая необходимое время для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервное питание. ИБП использует свинцово-кислотные батареи, которые зарекомендовали себя как надежный источник резервного питания. Устройство оснащено восемью розетками типа C13, что позволяет подключить множество устройств одновременно. Этот источник бесперебойного питания от POWERMAN — отличный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования, предоставляя высокую степень защиты и надежность.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и снижения качества электроэнергии. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в башенном положении, в зависимости от ваших нужд. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от электроэнергетических сбоев, гарантируя подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для чувствительного оборудования. Активная мощность этой модели составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное питание для множества устройств. ИБП поддерживает однофазное подключение и оснащен системой защиты локальной сети, что делает его полезным для сетевых устройств. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 285 В, что обеспечивает гибкость и надежность работы в широком диапазоне условий. В случае полной нагрузки устройство способно работать на протяжении 2 минут, давая необходимое время для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервное питание. ИБП использует свинцово-кислотные батареи, которые зарекомендовали себя как надежный источник резервного питания. Устройство оснащено восемью розетками типа C13, что позволяет подключить множество устройств одновременно. Этот источник бесперебойного питания от POWERMAN — отличный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования, предоставляя высокую степень защиты и надежность.


Теги товара: с чистой синусоидой
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