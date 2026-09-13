Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower
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Характеристики
Описание товара Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower
Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для ваших электроприборов с высокими требованиями по качеству электрического сигнала. Этот ИБП оснащен передовой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную защиту от колебаний напряжения и мгновенные переключения на резервное питание без задержек. С активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данное устройство обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при значительных нагрузках. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП Powercom как в серверную стойку, так и на пол, что делает его универсальным для различного рода применений. Устройство обеспечит чистую синусоидальную форму напряжения, что жизненно важно для наиболее чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои. ИБП рассчитан на работу с однофазными системами и имеет диапазон входного напряжения от 120 В до 276 В, что позволяет ему справляться с широким спектром электрических условий. Он оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают до 2 минут автономной работы при полной нагрузке. Это время может быть достаточным для корректного завершения работы подключенного оборудования или переключения на резервные источники питания. Кроме того, устройство оборудовано розетками типа С13, что делает его совместимым с различными подключаемыми устройствами. С весом 18,7 кг, данный ИБП является весьма портативным в своем классе, что облегчает его транспортировку и установку. Powercom — это надежность и уверенность в обеспечении бесперебойной работы вашего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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