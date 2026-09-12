Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный
ИБП ИМПУЛЬС ФОРВАРД 2000 – это надежное и высокотехнологичное решение для защиты критически важного оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот источник бесперебойного питания относится к премиальному классу устройств с двойным преобразованием (онлайн-тип), что гарантирует максимальную стабильность напряжения и мгновенное переключение на батареи без малейших задержек. С его помощью вы сможете обеспечить бесперебойную работу серверов, сетевого оборудования, медицинских приборов, систем видеонаблюдения и других устройств, чувствительных к перепадам напряжения. Мощность 2000 ВА (2000 Вт) позволяет подключать сразу несколько приборов, а 9 выходных разъемов (IEC 320 C13 / C19) обеспечивают удобное распределение нагрузки. Все розетки поддерживают питание от батарей, что делает этот ИБП универсальным решением для резервного электропитания. Форма выходного сигнала – чистая синусоида, что исключает риск повреждения оборудования из-за искажений напряжения. Встроенные системы защиты от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных импульсов гарантируют безопасность подключенных устройств даже в условиях нестабильной сети.
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