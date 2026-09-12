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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702682
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Размеры в упаковке, см
57х43х22
Вес, кг.
19

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный

ИБП ИМПУЛЬС ФОРВАРД 2000 – это надежное и высокотехнологичное решение для защиты критически важного оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот источник бесперебойного питания относится к премиальному классу устройств с двойным преобразованием (онлайн-тип), что гарантирует максимальную стабильность напряжения и мгновенное переключение на батареи без малейших задержек. С его помощью вы сможете обеспечить бесперебойную работу серверов, сетевого оборудования, медицинских приборов, систем видеонаблюдения и других устройств, чувствительных к перепадам напряжения. Мощность 2000 ВА (2000 Вт) позволяет подключать сразу несколько приборов, а 9 выходных разъемов (IEC 320 C13 / C19) обеспечивают удобное распределение нагрузки. Все розетки поддерживают питание от батарей, что делает этот ИБП универсальным решением для резервного электропитания. Форма выходного сигнала – чистая синусоида, что исключает риск повреждения оборудования из-за искажений напряжения. Встроенные системы защиты от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных импульсов гарантируют безопасность подключенных устройств даже в условиях нестабильной сети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 2000Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Описание
ИБП ИМПУЛЬС ФОРВАРД 2000 – это надежное и высокотехнологичное решение для защиты критически важного оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот источник бесперебойного питания относится к премиальному классу устройств с двойным преобразованием (онлайн-тип), что гарантирует максимальную стабильность напряжения и мгновенное переключение на батареи без малейших задержек. С его помощью вы сможете обеспечить бесперебойную работу серверов, сетевого оборудования, медицинских приборов, систем видеонаблюдения и других устройств, чувствительных к перепадам напряжения. Мощность 2000 ВА (2000 Вт) позволяет подключать сразу несколько приборов, а 9 выходных разъемов (IEC 320 C13 / C19) обеспечивают удобное распределение нагрузки. Все розетки поддерживают питание от батарей, что делает этот ИБП универсальным решением для резервного электропитания. Форма выходного сигнала – чистая синусоида, что исключает риск повреждения оборудования из-за искажений напряжения. Встроенные системы защиты от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных импульсов гарантируют безопасность подключенных устройств даже в условиях нестабильной сети.
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