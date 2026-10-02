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ИБП Powercom Macan MAC-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MAC-2000

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ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 1
ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 2
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ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 5
ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 6
ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 7
ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 4
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 5
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 6
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 7
  • ИБП Powercom Macan MAC-2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 770 руб. 
Начислим 905 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Macan MAC-2000
46 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х29
Вес, кг.
24.15

Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-2000

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 20,3 кг и активной мощностью 2000 Вт выполнена в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн) для обеспечения максимально стабильного питания. Эта модель оснащена девятью розетками с питанием от батареи, которые гарантируют непрерывное электроснабжение даже в случае отключения основного питания. Все розетки обеспечивают чистую синусоидальную форму напряжения, что идеально подходит для критичных к качеству питания устройств. Источники бесперебойного питания Powercom также предлагают защиту локальной сети и телефонной линии, что делает их идеальным выбором для офисов и дома, где требуется защита от скачков напряжения и других сетевых аномалий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с перегрузками. При полной нагрузке устройство способно работать до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. С общей мощностью в 2000 В·А и поддержкой одной фазы, эти ИБП идеально подойдут для защиты вашего оборудования от внезапных перебоев в сети. Бренд Powercom известен своим высоким качеством и надежностью, что делает их устройства предпочтительным выбором для ответственных пользователей.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MAC-2000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 20,3 кг и активной мощностью 2000 Вт выполнена в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн) для обеспечения максимально стабильного питания. Эта модель оснащена девятью розетками с питанием от батареи, которые гарантируют непрерывное электроснабжение даже в случае отключения основного питания. Все розетки обеспечивают чистую синусоидальную форму напряжения, что идеально подходит для критичных к качеству питания устройств. Источники бесперебойного питания Powercom также предлагают защиту локальной сети и телефонной линии, что делает их идеальным выбором для офисов и дома, где требуется защита от скачков напряжения и других сетевых аномалий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с перегрузками. При полной нагрузке устройство способно работать до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. С общей мощностью в 2000 В·А и поддержкой одной фазы, эти ИБП идеально подойдут для защиты вашего оборудования от внезапных перебоев в сети. Бренд Powercom известен своим высоким качеством и надежностью, что делает их устройства предпочтительным выбором для ответственных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Macan MAC-2000 - купить по цене 46770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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