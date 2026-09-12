Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель объединяет в себе мощную функциональность и передовые технологии, обеспечивая стабильное питание даже в самых критических ситуациях. С характеристиками, прекрасно подходящими для дома и офиса, данный ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и полную мощность в 2000 В·А, что делает его пригодным для подключения разнообразного оборудования. Имея 8 розеток, все из которых обеспечивают питание от батареи, вы можете быть уверены, что все ваши важные устройства будут защищены и продолжат работать даже в случае отключения электроэнергии. Этот ИБП оснащен системой защиты от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 695 Дж. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск сбоя работе подключенного оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 до 290 В позволяет устройству быть устойчивым к различным условиям электросети. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке, позволяя пользователю разместить ИБП как в стойке, так и в башне в зависимости от предпочтений и необходимости. Линейно-интерактивный тип ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения гарантирует максимально стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительного оборудования. С весом 24,4 кг и поддержкой одной фазы, модели Ippon нашли широкое признание благодаря своей надежности и высокому уровню защиты электроники, что делает их незаменимым элементом современных вычислительных и электрических систем.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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