ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
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Характеристики
Описание товара ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Сайбер Электро – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и обеспечении стабильной работы. Модель оснащена двойным преобразованием мощности, что гарантирует качественное и непрерывное питание в форме чистой синусоиды. С весом всего в 17 кг, этот ИБП предлагает мощную производительность с активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А. Данный ИБП имеет универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в различные рабочие среды, будь то серверные стойки или напольная установка. Он оснащён 8 розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что обеспечивает безопасность и стабильную работу подключенных устройств даже при полной нагрузке. С минимальным входным напряжением в 160 В и максимальным в 300 В, ИБП адаптируется к различным условиям электросети. Быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс – позволяет минимизировать риски отключения оборудования. При полной нагрузке устройство способно обеспечить 3 минуты работы, достаточно для безопасного завершения процессов или переключения на резервные источники питания. ИБП Сайбер Электро спроектирован для работы в однофазных сетях и предлагает высокий уровень надежности для защиты вашей техники, что делает его идеальным выбором для серверных, офисных и других критически важных приложений.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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