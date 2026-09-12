Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 3000-Rack-IN-4X9-E 2100Вт 3000ВА черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Время работы при полной нагрузке
3 мин
Тип розеток
IEC 320 C13
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3 мин
Мин. входное напряжение, В
145-280 В
Тип розеток
IEC 320 C13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х9
Вес, кг.
31
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 3000-Rack-IN-4X9-E 2100Вт 3000ВА черный
RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9-E — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (2100 Вт). Прибор идеально подходит для стабильного питания компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств. Встроенные АКБ 9 Ач, синусоидальная форма выходного напряжения, надежная стабилизация, защита нагрузки, наличие 8-ми компьютерных розеток, заряд и защита АКБ, — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9-E.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3 мин
Мин. входное напряжение, В
145-280 В
Тип розеток
IEC 320 C13
Развернуть
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9-E — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (2100 Вт). Прибор идеально подходит для стабильного питания компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств. Встроенные АКБ 9 Ач, синусоидальная форма выходного напряжения, надежная стабилизация, защита нагрузки, наличие 8-ми компьютерных розеток, заряд и защита АКБ, — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9-E.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 3000-Rack-IN-4X9-E 2100Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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