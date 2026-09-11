ИБП APC SC450RMI1U
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП APC SC450RMI1U
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. ИБП данной модели выполнен в формате Rack, что позволяет удобно устанавливать его в стойку IT-оборудования, занимая минимальное пространство. Это линейно-интерактивное устройство обеспечивает стабильное питание в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 280 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП подходит для малого и среднего офисного оборудования, серверов и сетей. С единой фазой и модифицированной синусоидальной формой напряжения, устройство эффективно справляется с задачей поддержания стабильного электропитания. Одним из ключевых показателей является быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует вероятность перезагрузки подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. Диапазон входного напряжения от 160 В до 286 В позволяет устройству оставаться функциональным даже при значительных перепадах напряжения. В качестве источника энергии используется свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью. ИБП оборудован четырьмя розетками типа C13, что достаточно для подключения основного офисного оборудования. Будучи частью ассортимента продуктов APC, этот источник бесперебойного питания соответствует высоким стандартам качества и безопасности, обеспечивая спокойствие и защиту для вашего бизнеса в любое время.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 351 руб. 60 890 руб.10588 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L
-
В наличииЦена 43 690 руб.10923 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черны...
-
В наличииЦена 47 890 руб.11973 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000...
-
В наличииЦена 48 360 руб.12090 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)
-
В наличииЦена 49 090 руб.12273 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА...
-
В наличииЦена 49 940 руб.12485 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-3000
-
В наличииЦена 49 980 руб.12495 руб. в СплитИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
-
В наличииЦена 50 870 руб.12718 руб. в СплитИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
-
В наличииЦена 51 180 руб.12795 руб. в СплитИБП CyberPower PR750ELCD
-
В наличииЦена 54 020 руб.13505 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
-
В наличииЦена 55 130 руб.13783 руб. в СплитИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-2...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП APC SC450RMI1U