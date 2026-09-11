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ИБП APC SC450RMI1U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC SC450RMI1U

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ИБП APC SC450RMI1U - фото 1
ИБП APC SC450RMI1U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
280
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC SC450RMI1U - фото 1
  • ИБП APC SC450RMI1U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55743
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
280
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
286
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х48х15
Вес, кг.
12.8

Описание товара ИБП APC SC450RMI1U

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. ИБП данной модели выполнен в формате Rack, что позволяет удобно устанавливать его в стойку IT-оборудования, занимая минимальное пространство. Это линейно-интерактивное устройство обеспечивает стабильное питание в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 280 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП подходит для малого и среднего офисного оборудования, серверов и сетей. С единой фазой и модифицированной синусоидальной формой напряжения, устройство эффективно справляется с задачей поддержания стабильного электропитания. Одним из ключевых показателей является быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует вероятность перезагрузки подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. Диапазон входного напряжения от 160 В до 286 В позволяет устройству оставаться функциональным даже при значительных перепадах напряжения. В качестве источника энергии используется свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью. ИБП оборудован четырьмя розетками типа C13, что достаточно для подключения основного офисного оборудования. Будучи частью ассортимента продуктов APC, этот источник бесперебойного питания соответствует высоким стандартам качества и безопасности, обеспечивая спокойствие и защиту для вашего бизнеса в любое время.

Отзывы о товаре ИБП APC SC450RMI1U




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
280
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
286
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. ИБП данной модели выполнен в формате Rack, что позволяет удобно устанавливать его в стойку IT-оборудования, занимая минимальное пространство. Это линейно-интерактивное устройство обеспечивает стабильное питание в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 280 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП подходит для малого и среднего офисного оборудования, серверов и сетей. С единой фазой и модифицированной синусоидальной формой напряжения, устройство эффективно справляется с задачей поддержания стабильного электропитания. Одним из ключевых показателей является быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует вероятность перезагрузки подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. Диапазон входного напряжения от 160 В до 286 В позволяет устройству оставаться функциональным даже при значительных перепадах напряжения. В качестве источника энергии используется свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью. ИБП оборудован четырьмя розетками типа C13, что достаточно для подключения основного офисного оборудования. Будучи частью ассортимента продуктов APC, этот источник бесперебойного питания соответствует высоким стандартам качества и безопасности, обеспечивая спокойствие и защиту для вашего бизнеса в любое время.
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