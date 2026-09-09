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ИБП Powerman Online 3000 LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 3000 LCD

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ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 1
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ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294884
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
56х45х28
Вес, кг.
28.2

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 LCD

POWERMAN ONLINE 3000 - самая мощная модель в данной линейке. ИБП построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 обеспечит высочайший уровень защиты компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы), промышленного оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 LCD




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Описание
POWERMAN ONLINE 3000 - самая мощная модель в данной линейке. ИБП построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 обеспечит высочайший уровень защиты компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы), промышленного оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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