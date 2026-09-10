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ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный

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ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 1
ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 2
ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358038
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х21
Вес, кг.
20

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель весом 16,2 кг отличается высокой активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов. Конструкция выполнена в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойке, так и в виде напольного размещения. ИБП от Powercom поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает его оптимальным для оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Модель оснащена шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для всех подключенных устройств. Благодаря энергопоглощающей способности до 500 Дж, этот ИБП эффективно защищает от импульсных перенапряжений, ездливых в сети. Технология с двойным преобразованием (Online) и время переключения на батарею всего 4 мс гарантируют постоянность подачи качественного питания. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и имеет минимальное входное напряжение 165 В для корректной работы. Особенностью этой модели является возможность работы при полной нагрузке до 2 минут, позволяя осуществлять безопасное завершение работы критически важных систем в случае полного отключения электроэнергии. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель устройств высокого качества, и этот ИБП не исключение, предлагая оптимальную защиту и надежность для ваших электронных систем.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель весом 16,2 кг отличается высокой активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов. Конструкция выполнена в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойке, так и в виде напольного размещения. ИБП от Powercom поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает его оптимальным для оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Модель оснащена шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для всех подключенных устройств. Благодаря энергопоглощающей способности до 500 Дж, этот ИБП эффективно защищает от импульсных перенапряжений, ездливых в сети. Технология с двойным преобразованием (Online) и время переключения на батарею всего 4 мс гарантируют постоянность подачи качественного питания. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и имеет минимальное входное напряжение 165 В для корректной работы. Особенностью этой модели является возможность работы при полной нагрузке до 2 минут, позволяя осуществлять безопасное завершение работы критически важных систем в случае полного отключения электроэнергии. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель устройств высокого качества, и этот ИБП не исключение, предлагая оптимальную защиту и надежность для ваших электронных систем.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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