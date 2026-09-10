ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель весом 16,2 кг отличается высокой активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных приборов. Конструкция выполнена в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойке, так и в виде напольного размещения. ИБП от Powercom поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает его оптимальным для оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Модель оснащена шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для всех подключенных устройств. Благодаря энергопоглощающей способности до 500 Дж, этот ИБП эффективно защищает от импульсных перенапряжений, ездливых в сети. Технология с двойным преобразованием (Online) и время переключения на батарею всего 4 мс гарантируют постоянность подачи качественного питания. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и имеет минимальное входное напряжение 165 В для корректной работы. Особенностью этой модели является возможность работы при полной нагрузке до 2 минут, позволяя осуществлять безопасное завершение работы критически важных систем в случае полного отключения электроэнергии. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель устройств высокого качества, и этот ИБП не исключение, предлагая оптимальную защиту и надежность для ваших электронных систем.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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