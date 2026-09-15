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ИБП Powercom SNT-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom SNT-1000

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ИБП Powercom SNT-1000 - фото 1
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 2
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 3
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 4
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 5
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 6
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 7
ИБП Powercom SNT-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 1
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 2
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 3
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 4
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 5
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 6
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 7
  • ИБП Powercom SNT-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538939
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х55х21
Вес, кг.
15.5

Описание товара ИБП Powercom SNT-1000

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электричестве и других неожиданностей в сети. Особенной чертой этой модели является её высокая активная мощность — 1000 Вт, что позволяет эффективно справляться с нагрузками, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. При весе в 15,8 кг ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что делает его удобным для размещения как в серверных стойках, так и на рабочих поверхностях. Устройство относится к типу с двойным преобразованием (онлайн), что подразумевает постоянную работу через инвертор, обеспечивая защиту от любых колебаний напряжения. ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и гарантирует их постоянную работу даже при внезапных отключениях электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 1620 Дж, что свидетельствует о высокой степени защиты от скачков напряжения. При этом, минимальное входное напряжение составляет 165 В, обеспечивая стабильность при различных параметрах электрической сети. ИБП Powercom также предоставляет защиту локальной сети, что критически важно для бизнеса, где надежная сетевая инфраструктура является залогом успешной деятельности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, гарантирующая безопасную работу даже самой чувствительной электроники. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью, и хотя время автономной работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, это достаточный показатель для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. Таким образом, Powercom предлагает высококлассное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивая его постоянную и безопасную работу.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SNT-1000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электричестве и других неожиданностей в сети. Особенной чертой этой модели является её высокая активная мощность — 1000 Вт, что позволяет эффективно справляться с нагрузками, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. При весе в 15,8 кг ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что делает его удобным для размещения как в серверных стойках, так и на рабочих поверхностях. Устройство относится к типу с двойным преобразованием (онлайн), что подразумевает постоянную работу через инвертор, обеспечивая защиту от любых колебаний напряжения. ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и гарантирует их постоянную работу даже при внезапных отключениях электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 1620 Дж, что свидетельствует о высокой степени защиты от скачков напряжения. При этом, минимальное входное напряжение составляет 165 В, обеспечивая стабильность при различных параметрах электрической сети. ИБП Powercom также предоставляет защиту локальной сети, что критически важно для бизнеса, где надежная сетевая инфраструктура является залогом успешной деятельности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, гарантирующая безопасную работу даже самой чувствительной электроники. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью, и хотя время автономной работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, это достаточный показатель для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. Таким образом, Powercom предлагает высококлассное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивая его постоянную и безопасную работу.
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Отзывы


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