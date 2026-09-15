ИБП Powercom SNT-1000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SNT-1000
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электричестве и других неожиданностей в сети. Особенной чертой этой модели является её высокая активная мощность — 1000 Вт, что позволяет эффективно справляться с нагрузками, обеспечивая стабильную работу подключенной техники. При весе в 15,8 кг ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что делает его удобным для размещения как в серверных стойках, так и на рабочих поверхностях. Устройство относится к типу с двойным преобразованием (онлайн), что подразумевает постоянную работу через инвертор, обеспечивая защиту от любых колебаний напряжения. ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и гарантирует их постоянную работу даже при внезапных отключениях электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 1620 Дж, что свидетельствует о высокой степени защиты от скачков напряжения. При этом, минимальное входное напряжение составляет 165 В, обеспечивая стабильность при различных параметрах электрической сети. ИБП Powercom также предоставляет защиту локальной сети, что критически важно для бизнеса, где надежная сетевая инфраструктура является залогом успешной деятельности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, гарантирующая безопасную работу даже самой чувствительной электроники. Устройство рассчитано на работу с однофазной сетью, и хотя время автономной работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, это достаточный показатель для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. Таким образом, Powercom предлагает высококлассное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивая его постоянную и безопасную работу.
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