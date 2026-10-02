ИБП Powercom Macan MAC-3000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-3000
Источники бесперебойного питания Powercom обеспечивают надежную защиту и стабильное питание ваших устройств. Этот ИБП весом 22,9 кг предоставит вам непоколебимую мощность в 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А. Идеально подходящий для защиты критически важных систем и оборудования, он обладает передовой топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает чистую синусоиду формы напряжения. Powercom предлагает 9 розеток с питанием от батареи, благодаря чему вы сможете подключить несколько устройств одновременно. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что повышает уровень безопасности вашего оборудования. ИБП имеет возможность поглощать энергию импульса с максимальной величиной до 405 Дж, уменьшая риски, связанные с высоковольтными всплесками. Несмотря на высокую производительность, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет надёжно завершать работу и сохранять данные. Этот Tower-форм-фактор с одной фазой идеально подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая спокойствие и надёжную защиту от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и долговечностью продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для стабильной работы ваших устройств.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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