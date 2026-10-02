ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы электронных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель с активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А обеспечивает стабильность работы благодаря двойному преобразованию (онлайн-технология) и выходному напряжению в форме чистой синусоиды. Это особенно важно для чувствительной техники, требующей качественного электропитания. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено восемью розетками для подключения необходимого оборудования. Включение на батарею происходит за 4 мс, что минимизирует риск сбоя в работе подключенных устройств. ИБП способен работать в широком диапазоне входных напряжений от 165 до 300 В, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры электросетей. При полной нагрузке время работы составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от временных перенапряжений. Вес устройства составляет 18,2 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. "Связь Инжиниринг" зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественного оборудования для обеспечения безопасности и бесперебойности вашего бизнеса или дома.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 060 руб.12765 руб. в СплитИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
-
В наличииЦена 51 420 руб.12855 руб. в СплитИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD
-
В наличииЦена 52 340 руб.13085 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1...
-
В наличииЦена 52 950 руб.13238 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черны...
-
В наличииЦена 53 230 руб.13308 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
-
В наличииЦена 53 740 руб.13435 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1000
-
В наличииЦена 54 290 руб.13573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 200...
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1500
-
В наличииЦена 55 160 руб.13790 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD
-
В наличииЦена 55 690 руб.13923 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 56 070 руб.14018 руб. в СплитИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-2...
-
В наличииЦена 57 390 руб.14348 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)