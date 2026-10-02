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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644708
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
21.8

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы электронных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель с активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А обеспечивает стабильность работы благодаря двойному преобразованию (онлайн-технология) и выходному напряжению в форме чистой синусоиды. Это особенно важно для чувствительной техники, требующей качественного электропитания. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено восемью розетками для подключения необходимого оборудования. Включение на батарею происходит за 4 мс, что минимизирует риск сбоя в работе подключенных устройств. ИБП способен работать в широком диапазоне входных напряжений от 165 до 300 В, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры электросетей. При полной нагрузке время работы составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от временных перенапряжений. Вес устройства составляет 18,2 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. "Связь Инжиниринг" зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественного оборудования для обеспечения безопасности и бесперебойности вашего бизнеса или дома.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5БА.10-11 1500W (АПСМ.435241.021-01)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы электронных устройств в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель с активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А обеспечивает стабильность работы благодаря двойному преобразованию (онлайн-технология) и выходному напряжению в форме чистой синусоиды. Это особенно важно для чувствительной техники, требующей качественного электропитания. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено восемью розетками для подключения необходимого оборудования. Включение на батарею происходит за 4 мс, что минимизирует риск сбоя в работе подключенных устройств. ИБП способен работать в широком диапазоне входных напряжений от 165 до 300 В, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры электросетей. При полной нагрузке время работы составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от временных перенапряжений. Вес устройства составляет 18,2 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. "Связь Инжиниринг" зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественного оборудования для обеспечения безопасности и бесперебойности вашего бизнеса или дома.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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