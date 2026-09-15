ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811)
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) Деньги, которые вы можете утратить, когда из-за перепада напряжения сгорит дорогостоящее оборудование, поможет уберечь источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP. Компактные габариты позволят разместить его в любом помещении. В своей комплектации он имеет 3 розетки, а выходная мощность составляет 800 ВА (480 Вт), чего хватит для содержания небольшого количества офисной или домашней техники. При возникновении аварий и неполадок на линии устройство переходит на работу от батареи. Заряда хватает на 13 минут, в течение которых можно безопасно завершить работу подключенного оборудования. Источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP оснащен специальными индикаторами, с помощью которых можно мониторить состояние аккумулятора и перегрузок сети. К тому же управлять и контролировать UPS и нагрузку можно через компьютер благодаря USB-интерфейсу.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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