Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001 360Вт 600ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001 360Вт 600ВА черный
ITK ELECTRA ET - это компактный и экономичный источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты персональных компьютеров и бытовых приборов от проблем с электроснабжением. Он обеспечивает всестороннюю защиту, предотвращая повреждения от скачков напряжения и перенапряжений, и обеспечивает стабильное и чистое электрическое напряжение с помощью встроенного стабилизатора AVR. Благодаря встроенному микропроцессорному контроллеру, ИБП обеспечивает надежное и стабильное электропитание для подключенного оборудования, что делает его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. ИБП оснащен 2 разъемами C13 и USB разъемом. ИБП имеет встроенный АКБ 1 шт емкостью 7Ач.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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