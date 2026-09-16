ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способен обеспечить вашу технику стабильным питанием в критические моменты. Обладая полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, данный источник бесперебойного питания идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Надежная защита сети и телефонной линии гарантирует сохранность данных и оборудования в случае аварийных ситуаций. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 8 мс, что позволяет минимизировать влияние на работу подключенных устройств. В случае полной нагрузки батарея данного устройства обеспечивает работу вашого оборудования на протяжении 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП ExeGate спроектирован для работы в однофазной сети и поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 140 В до 300 В, что способствует эффективной защите вашей техники от перепадов напряжения. Используемый свинцово-кислотный тип батареи обеспечивает надежность и долговечность устройства, а модифицированная синусоида выходного напряжения гарантирует стабильную работу большинства электронных приборов. ExeGate — это безопасность ваших данных и защита оборудования в компактном и надежном корпусе, который станет незаменимым помощником в вашем технологическом окружении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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