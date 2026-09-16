ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные и эффективные решения для защиты ваших устройств от сбоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обладает полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, что обеспечивает уверенную работу подключенного оборудования даже при перебоях в сети. Одной из ключевых характеристик данного устройства является его компактность и удобство в использовании. При весе всего 10,7 кг, его легко интегрировать в различные рабочие пространства. Переключение на батарею осуществляется за считанные 8 миллисекунд, что минимизирует риск прерывания работы важного оборудования. ExeGate уделяет особое внимание защите информационных коммуникаций: предусмотрена защита как локальной сети, так и телефонной линии, что повышает уровень безопасности и надежности вашей системы. ИБП способен стабильно работать в диапазоне входного напряжения от 140 до 300 В, гарантируя защиту от колебаний напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы систем и предотвращения потери данных. С такими характеристиками, источники бесперебойного питания ExeGate являются отличным выбором для защиты вашего оборудования дома и в офисе.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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