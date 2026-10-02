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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG

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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG
6 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х11
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и обеспечивать бесперебойное питание подключенных устройств. С характеристиками активной мощности в 425 Вт и полной мощностью в 850 В·А, этот ИБП способен справляться с значительными нагрузками, обеспечивая стабильную работу оборудования. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов. ИБП CyberPower предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительную безопасность оборудования от внезапных скачков напряжения и переходных процессов. Форм-фактор Tower и небольшой вес в 4,2 кг гарантируют удобство размещения устройства в любом помещении. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перерывов в работе подключенного оборудования. При полной нагрузке время автономной работы достигает 1 минуты, что позволяет закончить работу и корректно завершить работу устройств. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для обеспечения питания, что делает его подходящим выбором для большинства бытовых и офисных приложений. Этот ИБП является оптимальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и обеспечивать бесперебойное питание подключенных устройств. С характеристиками активной мощности в 425 Вт и полной мощностью в 850 В·А, этот ИБП способен справляться с значительными нагрузками, обеспечивая стабильную работу оборудования. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов. ИБП CyberPower предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительную безопасность оборудования от внезапных скачков напряжения и переходных процессов. Форм-фактор Tower и небольшой вес в 4,2 кг гарантируют удобство размещения устройства в любом помещении. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перерывов в работе подключенного оборудования. При полной нагрузке время автономной работы достигает 1 минуты, что позволяет закончить работу и корректно завершить работу устройств. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для обеспечения питания, что делает его подходящим выбором для большинства бытовых и офисных приложений. Этот ИБП является оптимальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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