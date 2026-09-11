Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68245
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Особенности
Для монтажа ИБП в 19" стойку
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, кг.
1.75
Описание товара Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей)
Комплект для монтажа в 19" стойку 650014 от Ippon для Innova RT 1000/1500/2000/3000.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Особенности
Для монтажа ИБП в 19" стойку
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Страна производитель
Китай
Комплект для монтажа в 19" стойку 650014 от Ippon для Innova RT 1000/1500/2000/3000.
Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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