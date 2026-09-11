ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выполнена в форм-факторе Tower и отличается компактностью и производительностью, обеспечивая активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А. Благодаря линейно-интерактивной топологии, ИБП Бастион надежно защищает устройства от колебаний напряжения, предлагая время переключения на батарею всего в 4 мс. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует совместимость с множеством чувствительных устройств, а наличие защиты локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность. ИБП оснащен двумя розетками и рассчитан на однопазную сеть с рабочим диапазоном входного напряжения от 165 В до 275 В. Несмотря на свои впечатляющие возможности, устройство весит всего 4,2 кг, что делает его легким и удобным в установке. ИБП Бастион обеспечивает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения сеанса работы и сохранения всех необходимых данных. Этот прибор станет идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого рабочего пространства, гарантируя стабильное и бесперебойное питание для вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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