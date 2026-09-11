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ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black

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ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 1
ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 2
ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 3
ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 1
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 2
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 3
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570162
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 300 х 142 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х15
Вес, кг.
4.15

Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выполнена в форм-факторе Tower и отличается компактностью и производительностью, обеспечивая активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А. Благодаря линейно-интерактивной топологии, ИБП Бастион надежно защищает устройства от колебаний напряжения, предлагая время переключения на батарею всего в 4 мс. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует совместимость с множеством чувствительных устройств, а наличие защиты локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность. ИБП оснащен двумя розетками и рассчитан на однопазную сеть с рабочим диапазоном входного напряжения от 165 В до 275 В. Несмотря на свои впечатляющие возможности, устройство весит всего 4,2 кг, что делает его легким и удобным в установке. ИБП Бастион обеспечивает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения сеанса работы и сохранения всех необходимых данных. Этот прибор станет идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого рабочего пространства, гарантируя стабильное и бесперебойное питание для вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Бастион RAPAN-UPS 600 black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 300 х 142 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выполнена в форм-факторе Tower и отличается компактностью и производительностью, обеспечивая активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А. Благодаря линейно-интерактивной топологии, ИБП Бастион надежно защищает устройства от колебаний напряжения, предлагая время переключения на батарею всего в 4 мс. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует совместимость с множеством чувствительных устройств, а наличие защиты локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность. ИБП оснащен двумя розетками и рассчитан на однопазную сеть с рабочим диапазоном входного напряжения от 165 В до 275 В. Несмотря на свои впечатляющие возможности, устройство весит всего 4,2 кг, что делает его легким и удобным в установке. ИБП Бастион обеспечивает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения сеанса работы и сохранения всех необходимых данных. Этот прибор станет идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого рабочего пространства, гарантируя стабильное и бесперебойное питание для вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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