ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803)
Если вы цените вложенные в технику средства и хотите ее уберечь от всевозможных проблем с электропитанием, то следует обратить внимание на источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP. Он компактно уместится в вашем доме или офисе, обезопасив от скачков напряжения вашу технику. Трех розеток и 360 Вт мощности вполне хватит для небольшого количества важной техники. USB-интерфейс позволит контролировать процессы, связанные с электропитанием, и своевременно узнать о неисправностях оборудования или сети. Наличие разъема RJ-45 позволяет защитить сетевые устройства от выплесков напряжения. Источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP при полной нагрузке предоставляет 13 минут автономной работы для отключения устройств в случае возникновения аварий или отключения сети. Переход на батарею у ИБП составляет 4 мс, что никаким образом не повредит подключенному оборудованию.
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